إسماعيل هنية: الاحتلال لن يسترد أسراه إلا بالإفراج عن كل أسرانا في السجون

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس إسماعيل هنية، إن «العدو الإسرائيلي فشل في تحقيق أي من أهدافه في الحرب، رغم الثمن الباهظ والمجازر وحرب الإبادة».



وأضاف في كلمة، خلال مؤتمر صحفي للاتحاد العالمي لعلماء السلمين بالعاصمة القطرية الدوحة، صباح الثلاثاء، أن الاحتلال فشل بعد نحو 100 يوم من الحرب والقصف وعمل طائرات التجسس وجهود البحث في استرداد أي أسير.



وأشار إلى أن «قوات الاحتلال لم تتمكن من أن تسترد أسيرًا واحدًا إلا بما قبلته المقاومة، وفقا للاتفاق الذي جرى بشأن الهدنة»، معقبًا: «ما راح يستردوا أسراهم مطلقا إلا بالإفراج عن كل أسرانا في سجون الاحتلال».



وأكمل: «حتى العمليات المركزة والاستخبارية المدعومة والعسكرية التي استهدفت إنقاذ أسير ما؛ أدت إلى مقتله، والمجاهدون يحتفظون به، ومن شدة الهلع والاضطراب خرج 3 محتجزين رافعين الرايات البيضاء فقتلهم جيش الاحتلال وظن أنها عملية خداع استراتيجي من القسام».



ولفت إلى أن «المفاوضات حول تبادل الأسرى والمحتجزين جرت برعاية الأشقاء في مصر وقطر وبمتابعة دول صديقة وشقيقة»، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن «موقف الحركة واضح بلا تردد».