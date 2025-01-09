الملياردير الأمريكي ماسك يجري مقابلة عبر الإنترنت مع زعيمة حزب يميني ألماني

بعد دعوات مثيرة للجدل أطلقها الملياردير إيلون ماسك لصالح "حزب البديل لأجل ألمانيا" اليميني الشعبوي قبيل الانتخابات العامة الألمانية، يعتزم رجل الأعمال الأمريكي إجراء مقابلة مع زعيمة الحزب أليس فايدل عبر الإنترنت اليوم الخميس.

وعلى منصة "إكس" التي يمتلكها ماسك يعتزم كلاهما إجراء المقابلة مساء اليوم (7 مساء بتوقيت ألمانيا) حول موضوع حرية التعبير، من بين أمور أخرى، حسبما أعلن متحدث باسم فايدل.

ويمكن لأي شخص على منصة "إكس" متابعة المقابلة، التي ستُجرى باللغة الإنجليزية. وبحسب البيانات، ستكون المقابلة محادثة صوتية بحتة بدون فيديو. وبحسب متحدثين باسمهما، لم يلتق ماسك وفايدل شخصيا بعد.

وقد تسبب الترويج المستمر الذي يقوم به رئيس شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية لصالح "حزب البديل لألمانيا"، إلى جانب الإهانات التي يوجهها ضد ساسة ألمان بارزين، في إثارة جدل منذ أسابيع. ويتهمه منتقدون بمحاولة استغلال نفوذه الهائل للتأثير على نتائج الانتخابات العامة المقررة في ألمانيا في 23 فبراير المقبل. وتصل منشورات ماسك على "إكس" إلى أكثر من 210 مليون مستخدم حول العالم يتابعونه هناك ويعيدون نشر منشوراته.