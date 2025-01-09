ضياء رشوان: آلية التعاون الثلاثي في التاريخ المصري المعاصر لم تحدث إلا عربية - عربية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ آلية التعاون الثلاثي في التاريخ المصري الدبلوماسي المعاصر أو الحديث جدا لم تحدث إلا عربية- عربية.

وأضاف في حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن من بين هذه الآليات، آلية مصر والعراق والأردن، والوحدة الثلاثية مع ليبيا وسوريا، موضحًا أنه لم يكن هناك شيء منتظم وتعاون أكثر قوة مع شمال المتوسط رغم وجود علاقات ثنائية جيدة مع فرنسا وإيطاليا.

وأوضح أنّ انعقاد القمة الثلاثية مع قبرص واليونان لمدة 10 سنوات شيء جديد وأفق مختلفة، ظهرت أهميته عند بوادر اكتشافات الغاز في شرق الشرق المتوسط.

وتابع: «مصر بها إدارة وديموقراطية وفنيين وتكنوقراط وعلماء وعمق ضخم جدا لا يُرى على السطح، وكان تصورها أن شرق المتوسط ستكون منطقة مهمة جدا في الغاز، وبالتالي، فإن قربرص واليونان مهتمان جدا، وكان ذلك في عام 2014».

وأكد، أن القمة الثلاثية انعكست اقتصاديا على مصر، وكذلك الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية في البحر المتوسط، ومن ثم، فإن هذه القمة ليست عبارة عن تجمع لقادة الدول بشكل سنوي فقط، ولكن جرى توقيع مذكرات تفاهم وبحث قضايا عديدة.