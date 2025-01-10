 زيلينسكي يصل إلى روما لإجراء محادثات مع ميلوني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يصل إلى روما لإجراء محادثات مع ميلوني

د ب أ
نشر في: الخميس 9 يناير 2025 - 11:20 م | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2025 - 11:20 م

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى روما، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

ورحبت ميلوني بزيلينسكي في مقر إقامتها الرسمي لإجراء محادثتهما، حسبما أشارت لقطات تلفزيونية.

وكانت ميلوني إحدى الداعمين الحازمين لأوكرانيا في معركة كييف ضد روسيا منذ توليها منصبها في نهاية 2022. 

ورغم ذلك، من بين جميع القادة في الاتحاد الأوروبي، ينظر إليها باعتبارها الوحيدة التي تحظى بعلاقة وثيقة بدائرة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. 

ورغم أن الولايات المتحدة كانت أهم حليف لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير 2022، إلا أن ترامب هدد مرارا بسحب المساعدات من كييف.
 

 
 

 


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