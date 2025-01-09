أكد أحمد عبد الرؤوف، لاعب نادي الزمالك السابق والمدير الفني السابق لبلدية المحلة، أن مشاكل الزمالك طول الوقت إدارية ومادية وليست فنية، متحدثًا في الوقت ذاته عن وجود مشاكل فنية صعبة في الأهلي.

قال عبد الرؤوف، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»،:" كريستيان جروس مختلف عن جوزيه جوميز في الفكر ونظام اللعب، لذلك سيكون هناك نوع من الفجوة في الأداء".

أضاف:" الزمالك بالاسكواد الحالي ليس سيئًا، والأهلي عنده مشاكل فنية صعبة جدًا، مضيفًا أن شراسة الأهلي في وجود علي معلول لم يستطع الأهلي تعويضها حتى الآن".

أشار:" الزمالك يحتاج لتدعيم الفريق بلاعبين أجانب فرز أول وتغيير اللاعبين الأجانب الحاليين بالفريق، مضيفًا أن صفقات الزمالك في اللاعبين الأجانب ترجع للأزمة المالية في الفريق".

أكمل:" مشاكل الزمالك طول الوقت إدارية ومادية وليست فنية، والأزمات المالية والإدارية للزمالك كانت سبب تفوق الأهلي في تحقيق البطولات".

أتم عبد الرؤوف بالتأكيد على أن حسام أشرف يحتاج للعب باستمرار من أجل تقديم مستواه والمركز الأنسب بالنسبة له هو مركز المهاجم، معتبرًا أن ناصر منسي ليس الأنسب ليكون المهاجم الأساسي لنادي الزمالك، وذلك رغم تصدره ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن.