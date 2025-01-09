استشهاد 51 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

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أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأربعاء باستشهاد ما لا يقل عن 51 شخصا في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت الوزارة أن 78 شخصا أصيبوا خلال اليوم الماضي.

وفي الوقت نفسه، قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة من جنوده قتلوا خلال معارك في شمال قطاع غزة.

ووفقا لمصادر عسكرية، قتل الجنود الثلاثة في الحادث نفسه، إلا أن الجيش لم يقدم تفاصيل إضافية في البداية.

وأصبح جزء كبير من قطاع غزة غير صالح للسكن نتيجة القتال، حيث استشهد أكثر من 45 ألفا و900 شخص، وفقا للتقديرات الفلسطينية.