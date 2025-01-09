كييف تعلن إسقاط 46 من أصل 70 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 46 من أصل 70 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 70 طائرة مسيرة، من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق ميلروفو وأوريول وكورسك وبريانسك وبريمورسكو أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت القوات الأوكرانية 46 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى فوق مناطق بولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي وتشرنيجوف وكييف ودنيبرو وخيرسون وميكولايف."

وتابع أن 24 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار.

وقال البيان، إن منازل خاصة في مناطق خاركوف وسومي وتشيركاسي تضررت نتيجة سقوط حطام الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.