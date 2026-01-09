سويسرا تحيي ذكرى ضحايا حريق حفل رأس السنة الجديدة

تحيي سويسرا اليوم الجمعة ذكرى ضحايا الحريق الذي اندلع خلال حفل رأس السنة الجديدة في منتجع التزلج كران مونتانا، وذلك بإعلان يوم حداد وطني وإقامة مراسم تأبين.

ولا يقتصر الحدث، الذي يقام في بلدة مارتيني المجاورة على إحياء ذكرى ضحايا الحريق البالغ عددهم 40 قتيلا فحسب، بل يشمل أيضا حوالي 120 مصابا، معظمهم مصابون بجروح خطيرة، بحسب منطقة فاليه، حيث يقع كران مونتانا ومارتيني.

وستدق أجراس الكنائس في جميع أنحاء سويسرا إحياء لذكرى ضحايا حريق ليلة رأس السنة.

وذكرت وكالة الأنباء السويسرية "كيستون-إس دي إيه" أنه من المتوقع حضور حوالي ألف شخص مراسم التأبين. ولا تقتصر قائمة المدعوين على أسر الضحايا وكبار رجال الدولة في سويسرا، بما في ذلك الرئيس جي بارميلان، بل تشمل أيضا رئيسي فرنسا وإيطاليا، إيمانويل ماكرون وسيرجيو ماتاريلا.

وخلال الحريق الذي اندلع في حانة "لو كونستليشن" ليلة رأس السنة، قتل وأصيب عشرات الأشخاص من فرنسا وإيطاليا المجاورتين، إضافة إلى العديد من السويسريين.

وكان معظم القتلى من المراهقين والشباب وأصغرهم لم يتجاوز 14 عاما.