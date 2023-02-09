الرئيس الألماني يستقبل نظيرته السلوفينية في برلين

استقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، نظيرته السلوفينية ناتاسا بيرك-موسار، اليوم الخميس، في زيارتها الافتتاحية لبرلين.

وقال شتاينماير للرئيسة السلوفينية إن ألمانيا "فخورة ومسرورة" بالروابط المتعددة مع سلوفينيا "وأعدكم أن أبذل معكم كل ما يمكن ليس فقط من أجل الحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها بل كذلك من أجل المضي قدما في توسيع نطاقها".

وأضاف شتاينماير أن البلدين تربط بينهما "صداقة دائمة وعميقة بالفعل".

كانت المحامية غير المنتمية إلى حزب سياسي بيرك-موسار فازت في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في الدولة الصغيرة المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي وذلك في نوفمبر الماضي لتكون أول امرأة تتولى رئاسة سلوفينيا.

وأردفت بيرك-موسار أن ألمانيا هي الشريك الاقتصادي الأكبر لبلادها وأهم مستثمر لافتة إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن تكون زيارتها الافتتاحية الثانية في برلين.

وأكد الرئيسان ضرورة مساعدة أوكرانيا في حربها الدفاعية ضد روسيا ومساعدتها لاحقا في إعادة الإعمار.

وتعليقا على رغبة الجانب الأوكراني في الحصول على طائرات مقاتلة، نوه شتاينماير إلى اعتزام بلاده توريد دبابات ليوبارد القتالية وقال :"يجب التركيز على هذا الآن".

وفي إشارة إلى شحنات الأسلحة التي وردتها بلادها بالفعل إلى أوكرانيا، قالت بيرك-موسار:" لسنا من بين هؤلاء الذين يستطيعون أن يقدموا المزيد. لقد قمنا بما نستطيعه".