المعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح حقيقة وجود مصر بمنطقة حزام الزلازل

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مصر ليست في حزام الزلازل وغير متوقع أن تدخل ضمن تلك المنطقة، مشيرا إلى أن هناك بعض المناطق التي يمكن أن يحدث بها نشاط للزلازل وهي خليج العقبة وشمال البحر الأحمر، إضافة إلى حدوث الزلازل في المناطق اليونانية والقبرصية وهذه بعيدة عن مصر، ولكن قد نشعر ببعضها.

وقال الدكتور القاضي، خلال اتصال هاتفي مع قناة "اكسترا نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إنه لابد أن نفصل بين زلزال تركيا وتوابعه وبين الزلزال الذي حدث في فلسطين، مشيرا إلى أن هناك اختلافا كبيرا بين تلك الزلازل.

وأوضح أن توابع زلزال تركيا كانت كبيرة، وكان لها سبب في تفاقم الأزمة والانهيارات التي حدثت، مضيفًا أن موجات "تسونامي"، تحدث نتيجة حدوث زلازل في المحيطات والبحار، ولكن من الصعب أن تسبب الزلازل العادية التسونامي.