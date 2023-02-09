رئيسا وزراء إسرائيل والهند يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات بين بلديهما

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره الهندي ناريندرا مودي في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين بلديهما.

واتفق نتنياهو ومودي ،خلال الاتصال الذي استمر عشرين دقيقة ، على نية مشتركة لتعميق التعاون بين إسرائيل والهند في مجالات التكنولوجيا الفائقة والاقتصاد والأمن،حسبما ذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

كان مودي قد زار اسرائيل في يوليو عام 2017ورد نظيره نتنياهو بزيارة الهند في يناير عام 2018.

يُشارإلى أن إسرائيل هى ثاني أكبر مورد للأسلحة للهند بعد روسيا، مما يجعلهما شريكين أساسيين في التعاون العسكري، خاصة مساهمة إسرائيل بصورة فاعلة بتحديث الجيش الهندي.