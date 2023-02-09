الأمم المتحدة: أعداد ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا يرتفع بشكل كبير

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قبل قليل، أن أعداد ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا يرتفع بشكل كبير.



وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي: "نعمل ما في وسعنا للاستجابة للزلزال في سوريا وتركيا"، مطالبا المجتمع الدولي بتقديم المساعدات للشعبين السوري والتركي، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وأوضح جوتيريش، أن أول قافلة للأمم المتحدة دخلت الشمال السوري عبر معبر باب الهوى.



وأضاف جوتيريش: "الأمم المتحدة تحتاج للوصول إلى شمال غرب سوريا"، ذاكرا أن الأمم المتحدة بحاجة إلى موارد للاستجابة للزلزال في سوريا.



وأكد الأمين العام للأم المتحدة أن، مسؤول المساعدات بالمنظمة موجود في تركيا وسيزور سوريا لتقييم الاحتياجات.