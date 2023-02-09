 زاخاروفا تطالب واشنطن بالتعليق على تحقيق بشأن تورطها فى تخريب «السيل الشمالى» - بوابة الشروق
الخميس 9 فبراير 2023 2:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

زاخاروفا تطالب واشنطن بالتعليق على تحقيق بشأن تورطها فى تخريب «السيل الشمالى»

المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
د ب أ
نشر في: الخميس 9 فبراير 2023 - 1:03 ص | آخر تحديث: الخميس 9 فبراير 2023 - 1:03 ص

طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة بالتعليق على التحقيق الذي أجراه سيمور هيرش حول تورط البيت الأبيض في تخريب خطوط أنابيب "نورد ستريم" (السيل الشمالي).

وكتبت زاخاروفا في قناتها على تطبيق "تيلجرام"، اليوم الأربعاء، تعليقا على تحقيق الصحفي الأمريكي هيرش: "موقف روسيا الاتحادية من هذا معروف"، بحسب ما أوردته وكالة تاس.

وأضافت: "أعربنا مرارا عن موقف روسيا من مشاركة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللذين لم يخفيا ذلك، وكانا متفاخرين أمام العالم كله بنيتهما تدمير البنية التحتية المدنية."

ولفتت زاخاروفا إلى أن روسيا لاحظت بانتظام إحجام الدنمارك وألمانيا والسويد عن إجراء تحقيق مفتوح ومعارضة مشاركة موسكو فيه "على الرغم من أن روسيا الاتحادية تكبّدت تكاليف باهظة".

وشدّدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أنه "يجب الآن التعليق على كل هذه الحقائق في البيت الأبيض".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك