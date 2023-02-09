الرئيس الفرنسي يمنح نظيره الأوكراني وسام جوقة الشرف خلال زيارته لباريس

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سلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسام "جوقة الشرف" أعلى تكريم رسمي في فرنسا.

ونشر ماكرون، عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس مقطع فيديو له، وهو يقدم الجائزة إلى زيلينسكي.

وكتب الرئيس الفرنسي قائلا: "تحية لأوكرانيا وشعبها.. تحية لك عزيزي فولوديمير على شجاعتك والتزامك".

وكان الرئيس الأوكراني قد وصل مساء أمس الأربعاء إلى باريس بعد زيارته للمملكة المتحدة.

وقد استقبل إيمانويل ماكرون زيلينسكي مع المستشار الألماني أولاف شولتز في الإليزيه، عشية اجتماع القمة الأوروبية اليوم في بروكسل.

وعقب مباحثات الرئيسان بحضور المستشار الألماني، صرح الزعماء الثلاثة بإعلان مشترك للتأكيد مجددا على دعم فرنسا وأوروبا الثابت لأوكرانيا.