 مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز و يهدر فرصة مزاحمة سيتي على وصافة الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز و يهدر فرصة مزاحمة سيتي على وصافة الدوري الإنجليزي

د ب أ
نشر في: الخميس 9 فبراير 2023 - 1:43 ص | آخر تحديث: الخميس 9 فبراير 2023 - 1:43 ص

أهدر فريق مانشستر يونايتد فرصة مزاحمة مانشستر سيتي على المركز الثاني بالدوري الإنجليزي، وذلك عقب تعادله بصعوبة مع ضيفه ليدز يونايتد 2 /2، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة بالدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف السيتي الذي لديه مباراة ، فيما رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم ليدز يونايتد عن طريق ويلفريد جنونتو في الدقيقة الأولى، قبل أن يسجل رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد الهدف الثاني لليدز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 62 سجل ماركوس راشفورد الهدف الأول لمانشستر يونايتد، قبل أن يدرك زميله جادون سانشو التعادل في الدقيقة 70.


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