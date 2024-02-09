مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

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تُقام اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية، أبرزها مواجهة قادش ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني، ومباراة بورسيا دورتموند ضد فرايبورج في الدوري الألماني.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

قادش ضد ريال بيتيس- الساعة 10 مساء-على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا ضد إمبولي- الساعة 9:45 مساء- على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بورسيا دورتموند ضد فرايبورج- الساعة 9:30 مساء- على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مارسيليا ضد ميتز – الساعة 10 مساء- على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري التركي

أضنة ديمرسبور ضد قاسم باشا- الساعة 7 مساء