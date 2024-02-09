محلل إسرائيلي: زيارة بلينكن كشفت عمق الخلاف مع نتنياهو وعدم الثقة به

رأى المحلل الإسرائيلي، ألون بينكاس، المختص بالشأن الأمريكي، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة إلى إسرائيل كشفت "عمق الخلاف" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و"عدم ثقة" الإدارة الأمريكية به و"نفاذ صبرها تجاهه".



*صبر أمريكي آخذ في النفاذ

وكتب بينكاس، في تحليله بصحيفة "هآرتس" العبرية: "يبدو أن الولايات المتحدة بدأت تفقد صبرها وتحاول بطريقة أو بأخرى التوفيق بين الدعم الأساسي والعميق لإسرائيل وبين عدم الثقة والإحباط العميقين تجاه نتنياهو"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.



وأضاف المحلل الإسرائيلي ان "الزيارة الأخيرة لبلينكن (التي انتهت الخميس) أظهرت مجددا أن الخلافات في المواقف والثقة تتزايد بدلا من أن تضيق".



ونقل عن عضوين مؤيدين لإسرائيل في الكونجرس الأمريكي - لم يسمهما - قولهما إن "الإدارة على شفا قرار لا مفر منه لا خيار ولا مجال للمرونة"، مشيراً إلى أنهما أوضحا أن "بايدن يدفع ثمنا سياسيا لدعمه الكبير وغير المحدود لإسرائيل، لكن مدى صبره وتسامحه وصل إلى أقصى الحدود".



وأشار المحلل في هذا السياق إلى أن "الزيارة السابعة لبلينكن إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب (على غزة) كشفت بوضوح عن اتساع وعمق الخلاف في الرأي بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، موضحاً أن "أول علامة على ذلك ظهرت في بيان بلينكن وطلبه، أولا، قال إن الإسرائيليين تم تجريدهم من إنسانيتهم ​​في 7 أكتوبر، لكن هذا لا يعطي الإذن للآخرين للقيام بذلك (تجريد الآخرين من إنسانيتهم)"، في إشارة إلى سكان غزة.



وأضاف: "وبذلك، أعرب (بلينكن) عن عدم تسامحه مع الأضرار المتراكمة التي ألحقتها إسرائيل بغزة، والتي تقدر، من بين أمور أخرى، بأكثر من 26 ألف قتيل"، موضحاً: "ناهيك عن أن (الرئيس الأمريكي جو) بايدن قبل نحو أسبوعين وصف الهجمات الإسرائيلية بأنها عشوائية".



وتابع: "وفي إطار هذا الانتقاد، هناك أيضاً تقييم أمريكي مفاده أن الحملة العسكرية الإسرائيلية التي دعمتها الولايات المتحدة بلا أدنى شك لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، استنفدت نفسها في شكلها الحالي (بالقصف المكثف والعمليات البرية)".



وقال المحلل إنه "في الواقع، استنفدت نفسها في نهاية ديسمبر 2023، كما أوضح وزير الدفاع لويد أوستن في ذلك الوقت"، مشيراً إلى طلب غير مسبوق لبلينكن في زيارته الأخيرة للقاء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي "الذي يعتبره الأمريكيون محاورا موثوقا وجادا وشاملا".



*فقدان واضحة للثقة

وأضاف المحلل الإسرائيلي أنه "يمكن للمرء أن يفهم غضب نتنياهو ورفضه السماح بعقد اللقاء، لكن الأمر لا يتعلق بالصواب الدبلوماسي، أو احترام فكرة السيادة الإسرائيلية، أو التجاهل الأمريكي لتبعية الجيش للمستوى السياسي، وواشنطن على علم بكل ذلك، ولا تحتاج إليها (لإسرائيل) حتى لجمع المعلومات. ولديهم وسائل استخباراتية كافية لذلك، ومن المشكوك فيه جداً أن تخفي إسرائيل عنهم شيئاً"، مشيرا إلى أن "طلب بلينكن يعبر عن فقدان واضح للثقة في السيد نتنياهو".



وتابع: "من المؤكد أن هياج الوزراء وأعضاء الكنيست من ائتلافه ضد الرئيس بايدن والألفاظ النابية لا تساعد صورته، ولا تزيد إلا من الافتقار العميق للمصداقية الذي يعاني منها في واشنطن في أسوأ الأحوال. وبينما يدرك الأمريكيون المشاكل السياسية التي يواجهها نتنياهو، يبدو أن مجال المناورة أمامهم قد نفد".



وأوضح المحلل الإسرائيلي أنه "يمكن تصنيف الخلافات حسب الأطر الزمنية: المدى القصير يشمل صفقة الرهائن، ووقف إطلاق النار الذي سيرافقها، ومسألة الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة"، مشيراً إلى أنه "فيما يتعلق بصفقة المختطفين، فمن الواضح للإدارة أن نتنياهو سيجد صعوبة في قبول شروط حماس، ومن ناحية أخرى، هناك تقييم بأن لديه دوافع سياسية في إطالة أمد الحرب".



وتابع: "ولا يقل وقف إطلاق النار أهمية: سواء كان محددا لمدة 35 أو 45 أو 60 يوما، مع إمكانية التمديد، كما اقترح الوسطاء القطريون والأمريكيون، الذين امتنعوا حتى الآن عن المطالبة بوقف شامل لإطلاق النار، فإنهم يقدرون أن مثل هذه الهدنة المطولة تعني النهاية الفعلية للحرب، وبالتأكيد على النطاق الذي كان موجودًا حتى الآن".



وقال المحلل الإسرائيلي إن "احتمال قيام إسرائيل بالهجوم مرة أخرى في اليوم التالي لانتهاء المهلة من النقطة التي توقف فيها القتال يبدو للأمريكيين غير محتمل بشكل واضح"، مضيفاً: "من هنا يبدأ المدى المتوسط، الذي يتضمن قضية اليوم التالي في غزة والسؤال الرئيسي: من سيحكم هناك، فحتى الآن، منذ ثلاثة أشهر، لم تتلق الولايات المتحدة ردا إسرائيليا، ولم تسمع خطة سياسية منظمة".



وأضاف أنه "وبدلاً من ذلك، تجاهلت إسرائيل أو رفضت كل فكرة أمريكية دون الدخول في نقاش جدي. إن درجة تسامح الإدارة مع شعارات نتنياهو حول "النصر الكامل" أو "لن أسمح لحماستان بأن تصبح فتح ستان" تتضاءل يوما بعد يوم".