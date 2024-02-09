لماذا نشر تاكر كارلسون مقابلته مع بوتين كاملة عبر منصة إكس؟

أصبح اسم المذيع الأمريكي تاكر كارلسون، متصدرا لمحرك البحث جوجل والمنصات الإخبارية العالمية، بعد إجرائه مقابلة مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين، بثت عبر موقعه الإلكتروني، وأثارت جدلا واسعا، حيث أوضح كارلسون حينها أن الأسباب التي دفعته للسفر أن معظم الأمريكيين ليست لديهم أية فكرة عما يحدث في روسيا.

وتعد مقابلة الإعلامي الأمريكي الشهير، مع الرئيس الروسي، الأولى من نوعها لبوتين مع الإعلام الغربي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وقد تسببت في جدلا واسعا داخل المجتمع الأمريكي، ويوصف كارلسون أنه "يميني مؤيد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب" من قبل منصات إعلامية كبرى مثل الجارديان.

تعكس المقابلة رؤية كارلسون السياسي أيضا، فهو معروف بنقده المتكرر للدعم الأمريكي لأوكرانيا، وأشار إلى فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، باعتباره "القواد الأوكراني" و"الشبيه بالجرذ"، بحسب الجارديان.

تاكر كارلسون هو مذيع ومحلل أمريكي، يحظى بشعبية واسعة في الولايات المتحدة، كشخصية مثيرة للجدل، حيث طُرد من قناة "فوكس نيوز" قبل بضعة أشهر، فانتقل إلى تقديم برنامج يبثّه على موقعه الإلكتروني وعلى منصة إكس (تويتر سابقاً).

يعد الحوار الذي أجراه كارلسون مع بوتين خطوة جديدة في مخططه لجذب الانتباه له وإلى برنامجه بعد الانفصال الذي تم بينه وبين شبكة فوكس الأمريكية، حيث وصلت حلقة كارلسون مع بوتين إلى حوالي 86 مليون شخص على منصة إكس، وحصدت 660 ألف إعجاب، وأعيد مشاركتها من قبل 212 ألف حساب على المنصة، و46 ألف تعليق، في غضون 11 ساعة فقط من إتاحتها للجمهور.

بدأ برنامج كارلسون على منصة إكس بعد انفصاله عن شبكة فوكس، وكانت نشرت فينانشيال نايمز تقريراً في مايو 2023، إن كارلسون يخطط لإعادة إطلاق برنامجه على منصة إكس بعد طرده من شبكة فوكس، ليخبر متابعيه أنهم "يتم التلاعب بهم" من قبل الأخبار التلفزيونية وأن موقع التواصل الاجتماعي الخاص بإيلون موسك هو آخر منصة كبيرة متبقية "تسمح بحرية التعبير"، وفي مقطع فيديو مدته 3 دقائق على صفحته على إكس (تويتر سابقا)، أعلن كارلسون أن نسخة جديدة من العرض "ستبدأ قريبًا"، وقال كارلسون في بيان ضد وسائل الإعلام الأمريكية: "على المستوى الأساسي، الأخبار التي تستهلكها هي كذبة، انتبه يتم التلاعب بك."

وفي إشارة إلى خروجه المفاجئ من شبكة فوكس، حذر من أن الصحفيين يواجهون قيودا في المجموعات الإعلامية القائمة وأن انتهاك هذه القيود يؤدي في كثير من الأحيان إلى "طردهم من العمل".

كان كارلسون يحصل على راتب قدره 45 مليون دولار سنويا نظير عمله في فوكس نيوز، ويصنف كارلسون كأغنى مذيع تلفزيوني في العالم، لأنه إلى جوار مكاسبه المالية كمذيع شهير فقد ورث من والديه 190 مليون دولار، ودخله السنوي يقدر بـ50 مليون دولار، كما أعلنت بعض المنصات الأمريكية أنه سوف يحصل على 25 مليون دولار كتعويض من شبكة فوكس بعد الاستغناء عنه بشكل مفاجئ.

ويحقق كارلسون أرباحاً كبيرة من منصة إكس منذ انطلاقه عليها، ويتضح ذلك من خلال مخطط عام 2023 للأرباح، الذي نشر على فوربس، ففي شهر يونيو حقق 8 ملايين دولار، وارتفعت إلى 41 مليون دولار في شهرأكتوبر من نفس العام.



على الجانب الآخر، يريد إيلون ماسك الاستفادة من كارلسون كحالة اختبار رفيعة المستوى لطرحه فكرة (أن تويتر يمكن أن يصبح منصة إعلامية متكاملة) وليست مقتصرة على التغريدات، حيث يمكن للمفكرين الأحرار إنشاء متجر وكسب المال، بحسب تقرير لشبكة vox نشر في مايو 2023، "المال ليس هو السبب الوحيد الذي يجعل كارلسون يريد أن يكون على تويتر، وإذا كان أكثر اهتمامًا بالمال، فمن المحتمل أنه لن يذهب إلى أي مكان على الإطلاق في المستقبل القريب نظرًا لأن القيام بذلك يبدو من المرجح أن يبدأ معركة قانونية مع فوكس حول ما تبقى من عقده معهم، ولكن كارلسون يريد أن يكون على تويتر لأنه يريد الاهتمام وجمع المتابعين" بحسب المتخصص في الإعلام والتكنولوجيا بيتر كافكا.

وبحسب تقرير كافكا، لحساب أرباح كارلسون من "إكس"، "إذا حصل تويتر على عمولة الإعلان القياسية البالغة 20% فسيحصل كارلسون على حوالي 10 ملايين دولار سنويًا، وإذا تمكن كارلسون من تحقيق متوسط 6 ملايين مشاهدة، على سبيل المثال، فإن هذا الرقم الإجمالي سيتضاعف إلى 25 مليون دولار".