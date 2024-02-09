زعيم كوريا الشمالية يصف كوريا الجنوبية بأنها عدو بلاده الرئيسي

وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، كوريا الجنوبية بأنها دولة معادية، وأكد مجددا رغبته في حماية السلام من خلال القوة بدلا من التفاوض.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، إن الزعيم كيم حضر مع ابنته "كيم جو-أيه" فعالية احتفالا بالذكرى الـ76 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري في اليوم السابق.

وجاءت تصريحات كيم في الوقت الذي تخلى فيه الشمال مؤخرا عن سياسته المستمرة منذ عقود في السعي لإعادة التوحيد مع الجنوب.

وقال الزعيم كيم خلال خطابه في الفعالية "إن قرار بلاده بتعريف كوريا الجنوبية على أنها العدو الأكثر ضررا والعدو الرئيسي الذي لا يتغير، وباتخاذ السياسة الوطنية التي تشير إلى احتلال أراضيها في حالة الطوارئ، هو إجراء معقول للغاية من أجل الأمن الأبدي للبلاد والسلام والاستقرار في المستقبل".

وأضاف في التصريحات التي اوردتها وكالة يونهاب الكورية الجنوبية: "الشمال لم يعد مضطرا إلى قبول القيود غير الواقعية المتمثلة في المشاركة في المحادثات والتعاون مع الجنوب الذي كان يخطط لانهيار النظام الكوري الشمالي ويحلم بالاستيعاب والتوحيد".

وشدد كيم على أنه استنادا إلى تعريف الجنوب على أنه دولة معادية بشكل واضح، أصبح من الممكن تنمية قوة عسكرية أقوى لها الشرعية في توجيه الضربات والتدمير في أي وقت والحفاظ على الاستعداد القتالي القوي.

وذكر أن السلام ليس شيئا يمكن توسله أو المساومة عليه مقابل المفاوضات، مشيرا إلى "أن أمام حدودنا، أشخاصا متحولين مهووسين بحماسة الحرب لقد استولوا على السلطة، ويهددون أمن بلادنا بالبنادق الموجهة إلينا".

وأكد الزعيم بالقول "دعونا نتذكر مرة أخرى أن الحرب لا يتم الإعلان عنها مسبقا، وعلينا أن نحافظ دائما على الاستعداد القتالي".

وتعهد قائلا "إذا تجرأ الأعداء على استخدام القوة ضد بلدنا فسنتخذ قرارا جريئا يغير التاريخ، ولن نتردد في حشد كل الوسائل الممكنة لوضع حد للأعداء.

ووصف الزعيم الكوري الشمالي خلال اجتماع للحزب في نهاية العام، العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين "دولتين معاديتين لبعضهما" وتعهد "بالسيطرة على" أراضي كوريا الجنوبية بأكملها في حالة الطوارئ.