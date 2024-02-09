تراجع كبير في النشاط البركاني بعد آخر ثوران في أيسلندا

هدأ ثالث ثوران بركاني في غضون شهرين بأيسلندا، اليوم الجمعة، فيما يتصاعد البخار فحسب الآن من الأرض المغطاة بالثلوج الآن، بعدما قذف ثوران البركان حمما بركانية برتقالية اللون أمس الخميس.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأيسلندية، أنه ليس هناك نشاط مرئي على مستوى سطح الأرض في الساعات القليلة الماضية، ولكن لا يمكن استبعاد وجود نشاط في فوهات البراكين.

وأوضحت الهيئة، أنه برغم تباطؤ الثوران بصورة كبيرة، ما زال الحديث عن نهايته مبكرا للغاية.

وذكرت السلطات اليوم أن عدد الهزات الأرضية التي صاحبت الثوران انخفض بصورة كبيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبدأت الحمم تنبعث من صدع بطول ثلاثة كيلومترات في الأرض جنوب غرب العاصمة ريكيافيك صباح أمس، وتدفقت الصخور المنصهرة لنحو أربعة كيلومترات ونصف غربا، لتعبر طريقا قرب منتجع "بلو لاجون" الحراري الجوفي الشهير.

وانقطعت المياه الساخنة عن أجزاء من شبه جزيرة ريكيانيس بعدما ابتلعت الحمم أنبوب إمداد. وعملت طواقم الطوارئ الليلة الماضية على إصلاح قطع الأنبوب . وذكرت شركة "إتس إس أوركا" للطاقة أنها تأمل في أن تتمكن من تغذية الأنبوب بالماء الساخن في وقت لاحق من اليوم.

وظل منتجع "بلو لاجون" مغلقا اليوم حسبما ذكر القائمون عليه.