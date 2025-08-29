الآلاف بالمغرب واليمن يطالبون بوقف التجويع الإسرائيلي في غزة

- آلاف اليمنيين تظاهروا أيضا في مدن تعز وصنعاء والحديدة وصعدة والضالع

شارك آلاف الأشخاص في مدن عدة بالمغرب واليمن، الجمعة، في وقفات احتجاجية للمطالبة بوقف سياسة التجويع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع منذ نحو عامين.

ونظمت هذه الوقفات "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (غير حكومية) في عدة مدن بالمملكة، عقب صلاة الجمعة، وفق مراسل الأناضول.

ومن المدن التي شهدت وقفات احتجاجية: طنجة وتطوان وشفشاون "شمال"، والدار البيضاء والجديدة "غرب"، وإنزكان وتارودانت وأكادير "جنوب"، وبركان ووجدة "شرق".

وتتواصل الوقفات التضامنية مع غزة للأسبوع الـ91 على التوالي تحت شعار "وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر".

ورفع المشاركون في الوقفات لافتات كُتب على بعضها "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، و"فلسطين أمانة".

وردد المحتجون هتافات بينها "تحية مغربية لغزة الأبية"، و"من المغرب لفلسطين شعب واحد وليس اثنين".

كما رفعوا صورا تُجسد ملامح المجاعة التي تفتك بغزة، مطالبين بوقف سياسة التجويع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

- موقف يمني ثابت

أما في اليمن فتظاهر الآلاف في مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة جنوب غربي البلاد عقب صلاة الجمعة، تنديدا باستمرار تجويع وإبادة الفلسطينيين، بدعوة من تكتل الأحزاب السياسية بينها حزب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ولافتات تندد باستمرار الإبادة الجماعية والتجويع في قطاع غزة الفلسطيني، وفق مراسل الأناضول.

كما شهدت العاصمة صنعاء مظاهرة شارك فيها الآلاف، دعا إليها زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وتم تنظيمها في "ميدان السبعين".

وحملت المظاهرة شعار "مع غزة جهاد وثبات.. غضبا للدماء المسفوكة والمقدسات المنتهكة".

وردد المتظاهرون هتافات بينها "غزة يا أبطال العصر.. معكم معكم حتى النصر"، و"في التجويع وفي العدوان.. أمريكا أم الكيان".

وشدد بيان صادر عن المظاهرة على أن "أي عدوان أو تصعيد صهيوني أو أمريكي بأي شكل من الأشكال لا يمكن أن يدفعنا نحو التخلي عن ديننا وهويتنا ومبادئنا وقيمنا التي ترجمناها عملياً من خلال موقفنا مع غزة".

وأشار إلى "موقف اليمنيين الثابت الإيماني والمبدئي مع غزة دعماً وإسناداً وتطويراً وتصعيداً حتى يكتب الله النصر والفرج والخلاص لغزة ولفلسطين وللمسجد الأقصى المبارك".

​​​​​​​كما شهدت مناطق في محافظات أخرى واقعة تحت سيطرة الحوثيين مظاهرات حاشدة بنفس الشعار، منها الحديدة "غرب" وصعدة "شمال" والضالع "جنوب غرب"، حسب قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و25 شهيدا، و159 ألفا و490 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.