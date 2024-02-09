كوريا الجنوبية: وزارة الصحة تعقد اجتماعا للرد على إضراب محتمل للأطباء

بحثت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية إجراءات الرد على تهديد الأطباء بتنظيم إضراب عن العمل بسبب إعلان الحكومة زيادة حصص القبول في كليات الطب.

وفي اجتماع افتراضي في اليوم الأول من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، اليوم الجمعة، ترأس وزير الصحة، تشو كيو-هونج النقاش مع المسؤولين المعنيين بشأن سبل الرد على إضراب من قبل الأطباء، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وتفقدت وزارة الصحة نظام الطوارئ الطبي، خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة بما في ذلك خطة تشغيلية لغرفة الحالات العلاجية الطارئة.

جدير بالذكر أنه بعد الإعلان عن زيادة حصص القبول في كليات الطب في كوريا الجنوبية، هددت مجموعات طبية بتنظيم إضراب، مما أدى إلى استجابة فورية من قبل الحكومة، بعقد اجتماع مع المستشفيات التعليمية بمختلف أنحاء البلاد.

وعقدت وزارة "الصحة والرعاية الاجتماعية" أمس الأول الأربعاء اجتماعا افتراضيا ، برئاسة وزير الصحة، تشو كيو-هونج، مع رؤساء 221 مستشفى تعليميا، بمختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك المستشفيات الجامعية، التي تدرب الأطباء المقيمين، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وتم عقد هذا الاجتماع لبحث إجراءات مواجهة الوضع مع المستشفيات التعليمية، حال تنظيم إضراب جماعي، من قبل المجتمع الطبي، حيث تطلب الوزارة من المستشفيات التعليمية التعاون بشكل نشط ، في الرد على إضراب الأطباء المقيمين.

وطلبت الإشراف الدقيق على الأطباء المقيمين في خدماتهم وإدارتهم وإنشاء نظام رعاية الطوارئ، حتى يتسنى الحفاظ على الرعاية الأساسية، بما في ذلك غرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات.