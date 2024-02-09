عودة 4 رواد فضاء أوروبيين إلى الأرض بعد رحلة إلى محطة الفضاء الدولية

عاد رواد الفضاء الأوروبيون الأربعة الذين قاموا برحلة إلى محطة الفضاء الدولية لمدة أسبوعين، بتكليف من شركة اكسيوم سبيس، إلى الأرض.

وهبط رواد الفضاء على متن كبسولة كرو دراجون قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الجمعة، وفقا لما ذكرته شركة اكسيوم سبيس، وهي شركة أمريكية ممولة من القطاع الخاص ومقرها في هيوستن.

وانفصلت الكبسولة عن محطة الفضاء الدولية أمس الأول الأربعاء، واستغرقت الرحلة في المجمل ثلاثة أسابيع تقريبا، ما يجعلها أطول رحلة فضائية تجارية حتى الآن.

وانطلقت الرحلة وعلى متنها مايكل لوبيز أليجريا، وهو رائد فضاء من ناسا مولود في إسبانيا، ووالتر فيلادي، وهو إيطالي، وماركوس فاندت، وهو سويدي، وألبير جيزيرافسي، وهو تركي، من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا في يناير.

ويعد جيزيرافشي أول مواطن تركي يرتاد الفضاء.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية، إن فاندت كان الأول من جيل جديد من رواد الفضاء الأوروبيين الذي يشارك في رحلات تجارية مأهولة عبر شركة اكسيوم سبيس.

والجدير بالذكر أن هذه الرحلة تم ترتيبها من جانب شركة اكسيوم سبيس بالتعاون مع وكالة ناسا وشركة سبيس إكس. ووفقا لتقارير إعلامية، تبلغ التكاليف 50 مليون يورو (55 مليون دولار) لكل مسافر.