شادي محمد: صفقة بن شرقي ليست للرد على الزمالك

تحدث شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، عن صفقات المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

قال شادي محمد، خلال تصريحات "إذاعية":" راضي جدا عن صفقات الأهلي الشتوية، وهدفها كأس العالم وهناك فروق في المستويات الفنية والاحترافية، لذلك عمل الأهلي على التدعيم لكونه صاحب اسم كبير وممثل إفريقيا".

أضاف:" البعض يُهيئ الرأي العام أن الصفقات جاءت ولابد أن يكون هناك نتائج كبيرة في كأس العالم للأندية أو الهجوم".

واصل:" البعض أخرج بن شرقي صاحب إصابة ممزمنة، والبعض قال إنه جاء للرد على المنافس وكيف ذلك وهو رحل قبل سنوات".

أكمل:" الأهلي تعاقد مع لاعب متميز محترف يليق باسم الأهلي، وليس ردا على الزمالك أو أحد، وإذا بحثنا عن إمكانياته سنرى أنه يمتلك إمكانيات كبيرة والجماهير واللاعبين سيساعدوه".

اختتم شادي محمد تصريحاته:" جراديشار عبر عن نفسه مبكرا وكيف ننتظر أن نتعاقد مع لاعب يحتاج لـ7 أو 8 مباريات".