يجتمع الفنان مروان خوري والفنانة عبير نعمة في حفل غنائي يقام يوم الخميس 13 فبراير الجاري على المسرح المكشوف في حديقة الشهيد بالكويت، وذلك ضمن احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية، وتعد تلك المرة الأولى التي يجتمع فيها الثنائي بحفل واحد في الكويت.

ينظم الحفل أحمد الخالدي، الذي عبر عن سعادته بإقامة هذا الحدث الفني المميز، مشيرًا إلى أن الحفل يجمع اثنين من أبرز الأسماء في الساحة الغنائية، واللذين يتمتعان بحضور خاص وصوت استثنائي.

وقال إن الفنان مروان خوري يحظى بشعبية واسعة في الكويت، حيث نجح على مدار مسيرته الفنية في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من عشاق اللون الطربي والرومانسي، وهو ما انعكس في الإقبال الكبير على الحفل منذ الإعلان عنه، ما يؤكد توق الجمهور الكويتي لمثل هذه الأمسيات الفنية الراقية.