الكرملين يعلق على التقارير الإعلامية حول المحادثات بين بوتين وترامب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي المعلومات، حول المحادثة بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، قال بيسكوف في تعليق لصحيفة «إزفستيا»: «بينما يتبلور عمل الإدارة في واشنطن، تنشأ العديد من الاتصالات المختلفة، وتتم هذه الاتصالات عبر قنوات مختلفة، وبالطبع، على خلفية تعدد هذه الاتصالات، قد لا أعرف شيئًا (وجود الاتصال) شخصيًا، لذلك، في هذه الحالة، لا يمكنني تأكيد ذلك أو نفيه».

ونقلت صحيفة أمريكية عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قوله إنه تحدث هاتفيا، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في محاولة للتفاوض على إنهاء النزاع في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن ترامب، قال من متن الطائرة الرئاسية يوم أمس الجمعة، عندما سئل عن عدد المرات التي تحدث فيها الزعيمان: «من الأفضل ألا أقول ذلك».

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي يهتم بما يحدث من قتل على أرض المعركة، وقال: «يريد أن يتوقف الناس عن الموت، كل هؤلاء القتلى الشباب».

ولفت ترامب للصحيفة، إلى أن الحرب التي استمرت على مدى ثلاث سنوات «لم تكن لتحدث أبدًا» لو كان رئيسًا في عام 2022.