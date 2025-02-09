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أغلقت أسواق المال العربية بنهاية تعاملات، اليوم الأحد، أولى تداولات الأسبوع الجاري، على ارتفاع في جميع مؤشراتها.

-البورصة المصرية

أغلقت تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشراتها، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3.409 مليار جنيه.

وشهد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 30014.27 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، جاء سهم شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية مرتفعا بنسبة 17.82% ليغلق عند 0.32 جنيه، بينما تصدر الأسهم الاكثر شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" بنسبة 13.93% ليغلق عند 23.48 جنيه.

-بورصة السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" تداولات اليوم على تراجع أيضا بنسبة 0.29% إلى 12469.14 نقطة، بتداولات 4.708 مليار ريال.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة بنسبة 5.62% ليغلق عند 23.68 ريال، وفي المقابل تصدر سهم شركة ليفا للتأمين قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 17.50 ريالً.

-السوق الكويتية

أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت على ارتفاع بنسبة 0.15% عند مستوى 8435 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 195 مليون دينار.

وجاء سهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 5.27% ليغلق عند 2.655 دينار، بينما تصدر سهم الشركة التجارية العقارية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة بلغت 2% ليغلق عند 191 فلسا.

جدير بالذكر أن اليوم عطلة أسبوعية في سوق دبي، وأبوظبي لتداول الأوراق المالية.



