لوفتهانزا تعلن إلغاء عدد كبير من الرحلات بسبب إضراب الطيارين والمضيفين الجويين

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الأربعاء، إلغاء عدد كبير من رحلاتها بسبب الإضراب الذي تعتزم الطواقم الجوية لديها تنفيذه غدا الخميس.

ولم تحدد أكبر شركة طيران في ألمانيا عدد الرحلات التي سيتم إلغاؤها على وجه الدقة، لكنها صرحت بأنها تتوقع العودة إلى جدول الرحلات الطبيعي ابتداءً من بعد غد الجمعة.

وكانت نقابة الطيارين "كوكبيت" ونقابة المضيفين الجويين "أوفو" دعتا أعضاءها العاملين في لوفتهانزا إلى الإضراب عن العمل لمدة يوم كامل بعد غد.

ومن المقرر أن يشمل الإضراب بشكل أساسي رحلات شركتي لوفتهانزا و"لوفتهانزا سيتي لاين" المنطلقة من المطارات الألمانية.

وذكرت لوفتهانزا، أنها تسعى إلى تقليل الآثار الناجمة عن الإضراب على المسافرين قدر الإمكان، مشيرة إلى أنه سيتم تحويل حجوزات الركاب المتضررين من الإلغاء إلى شركات طيران أخرى إذا كان ذلك متاحاً.

كما طلبت الشركة من المسافرين التحقق من بيانات الاتصال الخاصة بهم، والتي تركوها لدى الشركة، وتحديثها عند الحاجة.

وفي حال إلغاء الرحلة، سيتلقى الركاب الذين سجلوا أرقام هواتفهم المحمولة إشعارًا تلقائيًا يتضمن خيارًا بديلاً للسفر.

أما المسافرون داخل ألمانيا فيمكنهم استخدام قطارات السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان).