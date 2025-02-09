وفاة رئيس ناميبيا الأسبق سام نجوما عن 95 عاما

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توفي سام نوجوما، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في ناميبيا و"الأب المؤسس"، عن عمر ناهز 95 عاما.

وأعلن الرئيس الناميبي الحالي نجولو مبومبا عبر البث الوطني اليوم الأحد عن وفاة "مقاتل الحرية الموقر والقائد الثوري".

وقال مبومبا إن الرئيس الأسبق توفي في وقت متأخر من يوم السبت بعد أن أمضى في المستشفى ثلاثة أسابيع.

وكان نوجوما قائد منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا، وهي حركة تحرير أصبحت أول حزب حاكم بعد أن نالت ناميبيا استقلالها عن جنوب أفريقيا في عام 1990.

وسيطرت جنوب أفريقيا على البلاد في إطار غزو مستعمرات ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى. أصبحت ناميبيا مستعمرة ألمانية في عام 1884 وكان يُطلق عليها اسم "جنوب غرب أفريقيا الألمانية".

وتم تنصيب نوجوما أول رئيس لناميبيا في 21 مارس 1990. وأُعيد انتخابه لفترتين أخريين في عامي 1994 و1999.

وترك نوجوما وراءه زوجته كوفامبو واثنين من الأبناء.