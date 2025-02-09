القسام تشتبك مع قوات الاحتلال بمخيم نور شمس

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قالت كتائب القسام بطولكرم إنها اشتركت مع سرايا القدس في استهداف قوة للاحتلال بحي المنشية بمخيم نور شمس وايقاع أفرادها بين قتلى وجرحى.

وأكدت القسام في بيان نشرته قناة الجزيرة أنها تخوض مع كافة الفصائل اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال في مخيم نور شمس موقعين إصابات مؤكدة.

في سياق متصل قالت شبكة قدس الإخبارية إن سلسلة انفجارات وقعت في مخيم نور شمس شرقي طولكرم في الضفة الغربية، حيث شرعت قوات الاحتلال في تجريف وتدمير شارع المقبرة في المخيم.

كانت كتيبة طولكرم بسرايا القدس

أعلنت صباح اليوم أنها أحبطت تسلل قوة مشاة راجلة قوامها 10 جنود خلال محاولتها التمركز داخل منزل في محور المنشية بمخيم نور شمس.

وأضافت "أوقعنا القوة بحقل من النيران وزخات الرصاص المباشر من المسافة صفر وحققنا إصابات مؤكدة، ونواصل الاشتباك مع قوات النجدة والإسناد".