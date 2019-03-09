وزير دفاع فنزويلا يعلن نشر قوات الجيش لتأمين محطات الطاقة الكهربائية

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أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، عن نشر قوات الجيش لتأمين محطات الطاقة الكهربائية في البلاد.

وأرجع لوبيز - في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم السبت- السبب فى انقطاع الكهرباء فى بعض المناطق بفنزويلا إلى" هجوم اليكتروني استهدف نظام التحكم الآلى بمحطة توليد الطاقة الكهرومائية، مما استدعى إغلاقها مؤقتا، ما تسبب في انقطاع امدادات الطاقة".

وقال لوبيز إنه ربما يكون مصدر الهجوم الإلكتروني الولايات المتحدة.

وتعرض 23 إقليما من أقاليم فنزويلا لانقطاع إمدادات الطاقة يوم الخميس الماضي، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن حالة الإظلام نجمت عن حادث فى محطة" سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية.

وحمل رئيس فنزويلا،نيكولاس مادورو،"الامبريالية الأمريكية" المسؤولية عن الحادث، بينما نفت وزارة الخارجية الأمريكية ضلوعها فيه.

وبدأت أمس الجمعة عودة الكهرباء إلى المناطق المتضررة من حالة الإظلام التى استمرت لنحو 20 ساعة، حسبما ذكرت شبكة تيليسور التليفزيونية الموالية لحكومة كاراكاس.

ووفقا للتقرير، عادت الكهرباء إلى العاصمة كاراكاس وإلى ولاية ميراندا المجاورة وإلى الولايات الشرقية.

وعم انقطاع التيار الكهربائي، الذي وصفته تقارير إعلامية بأنه الأكبر على الإطلاق في فنزويلا، معظم أنحاء البلاد يوم الخميس.