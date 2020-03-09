انعقاد الجلستين الثالثة والرابعة للمؤتمر الدولي للطفولة المبكرة بتربية الفيوم

عقد المؤتمر الدولي الثاني لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم، اليوم، الجلستين الثالثة والرابعة، وجاء بعنوان "رؤي مستقبلية للطفولة المبكرة"، بحضور باحثين بالجامعات المصرية والعربية.

ونوقش خلال المؤتمر، بحثا حول مشكلات التدريب الميداني من وجهة نظر الطالبة المعلمة ومعلمة رياض الأطفال، وقدمته الدكتورة فاتن أحمد ربيع، وجاء البحث الثاني بعنوان انجراف المنهج في برامج الطفولة المبكرة وقدمته الدكتورة أسماء سيد جمعة، وترأست الأستاذة الدكتورة صفاء أحمد عميد الكلية فعاليات الجلسة الثالثة وقامت بمناقشة الأبحاث المقدمة.

كما تضمنت الجلسة الرابعة، مناقشة عددا من الأبحاث، شملت بحثا حول الأضرار الصحية المضاعفة لبعض العاب وخدمات التعبير النفسي المستحدثة على الأطفال، وقدمتها رويدا حسن محمد، وجاء البحث الثاني بعنوان أثر أساليب دعم الأداء في الحوسبة على تنمية مهارات الصوت لطفل الروضة وقدمه أحمد سالم، وترأس الجلسة الرابعة، أحمد إبراهيم رئيس قسم العلوم التربوية بالكلية.