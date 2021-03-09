صحة الإسكندرية: نجاح أول جراحة زراعة قرنية لمريضة في مستشفى الرمد

أجرى فريق طبي بمستشفى الرمد التابع لوزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، جراحة ناجحة لزرع قرنية في عين مريضة تبلغ من العمر 21 عامًا.

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن مستشفى الرمد التابع للوزارة بالمحافظة شهد إجراء عملية جراحية لزرع قرنية فى عين مريضة تبلغ من العمر 21 سنة، والتي كانت تعاني من قرنية مخروطية مصاحبة بسحابة سببت ضعفا شديدا فى قوة الأبصار لا يمكن علاجه بالنظارة أو العدسات اللاصقة.

أضاف وكيل وزارة الصحة، أن العملية تعد الأولى من نوعها التى تجرى بمستشفى الرمد بالإسكندرية، لافتا إلى أن الجراحة جرى توفيرها بالمجان من خلال قرار علاج على نفقة الدولة وتم توفير القرنية المستوردة من خلال هيئة الشراء الموحد.

وأكد أن جراحة زراعة القرنية ستكون بداية لإجراء ذلك النوع من العمليات بالمستشفى بالمجان لعدد من المرضى الذين يحتاجون إليها حتى يمكن عودة الإبصار إليهم.

من جانبه، أوضح رئيس الفريق الجراحي، الدكتور حازم غزالة، استشارى طب وجراحة العيون، أن المريضة فى حالة مستقرة بعد العملية التى تمت تحت التخدير الكلي، مشيرا إلى أنه جاري متابعة الحالة عن طريق أطباء المستشفى.