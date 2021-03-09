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تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها حول واقعة الفيديو المنتشر لشخص يتحرش بطفلة بمدخل أحد عمارات المعادي، كما يثف الأمن جهوده لضبط المتهم، والوصول للطفلة وأسرتها.



وبينت التحريات الأولية التي تجريها مباحث القاهرة، أن كاميرات معامل تحاليل الدكتور سليمان سابا صورت واقعة التحرش المنتشرة عبر موقاع التواصل الاجتماعي.



وأشارت التحريات أن موظفات بمعمل التحاليل والأشعة الكائن في 1 ميدان الحرية بالمعادي جنوب القاهرة، استطعن تسجيل الواقعة، وخرجن إلى الشخص المتهم لنهره عما يفعل وقد ترك مدخل العمارة وغادر فورا.



فيما أمرت نيابة المعادي بسرعة ضبط وإحضار المتهم في الواقعة، والتحفظ على الكاميرات التى رصدت الواقعة وإرسالها للفحص وسرعة إعداد تقرير عنها.