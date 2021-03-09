تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها حول واقعة الفيديو المنتشر لشخص يتحرش بطفلة بمدخل أحد عمارات المعادي، كما يثف الأمن جهوده لضبط المتهم، والوصول للطفلة وأسرتها.
وبينت التحريات الأولية التي تجريها مباحث القاهرة، أن كاميرات معامل تحاليل الدكتور سليمان سابا صورت واقعة التحرش المنتشرة عبر موقاع التواصل الاجتماعي.
وأشارت التحريات أن موظفات بمعمل التحاليل والأشعة الكائن في 1 ميدان الحرية بالمعادي جنوب القاهرة، استطعن تسجيل الواقعة، وخرجن إلى الشخص المتهم لنهره عما يفعل وقد ترك مدخل العمارة وغادر فورا.
فيما أمرت نيابة المعادي بسرعة ضبط وإحضار المتهم في الواقعة، والتحفظ على الكاميرات التى رصدت الواقعة وإرسالها للفحص وسرعة إعداد تقرير عنها.