الرئيس التونسي مطالبا وزير الداخلية: أريدها حربا دون هوادة ضد المحتكرين

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن ظاهرة الاحتكار ليست أمرا عاديا بل تتم بفعل فاعل وسيتم التصدي لها.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التونسي لمقر وزارة الداخلية فجر اليوم، حيث تطرق لمسألة المضاربة والأسعار، مطالبا وزير الداخلية توفيق شرف الدّين قائلا "أريدها حربا دون هوادة ضد هؤلاء المحتكرين المجرمين في إطار القانون".

وقال سعيد - في فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك فجر اليوم /الأربعاء /- إنه سوف يتم وضع قرار يتعلق بطرق التجويع حتى تصبح طرق توزيع.

وأضاف من يُضارب بقوة المواطنين فهو يسعى ومن يقف وراءه لضرب السلم الأهلي، وسنتصدى بالقانون وبقوة القانون لكل هؤلاء المحتكرين المجرمين .