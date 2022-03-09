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كشف تشافي هيرناندز، المدير الفني لبرشلونة، العناصر المميزة التي يمتلكها فريق جالاتا سراي التركي، قبل مواجهته في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي ومقرر له مساء الخميس.

وقال تشافي في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «جالاتا سراي فريق قوي ويجب علينا أن نسيطر على المباراة لأنه فريق متماسك».

وأضاف: «يمتلك جالاتا سراي قدرات فردية للاعبيه قوية للغاية مثل أكتوركوجلو ومصطفى محمد المهاجم وجوميز صاحب الخبرة».

وأكمل: «لا نعلم الكثير عن البطولة ولم يسبق لنا الفوز بها ولذلك لثنا الأوفر حظا أو مرشحين لها».

وعن عودة ليونيل ميسي إلى مدريد.. قال تشافي: «لا أعلم إذا كان سانتياجو برنابيو حديقته المفضلة، لكنه قدم عروضا رائعة هناك».