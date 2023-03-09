توقعات بتوجيه اتهامات بالفساد لرئيس وزراء ماليزيا السابق ياسين غدا الجمعة

من المتوقع أن يتم توجيه تهم تتعلق بالفساد لرئيس الوزراء الماليزي السابق محيي الدين ياسين أمام المحكمة غدا الجمعة، وذلك وفقا لما ذكرت وكالة برناما الماليزية، نقلا عن هيئة مكافحة الفساد في البلاد.

ونقلت برناما عن رئيس هيئة مكافحة الفساد عزام باكي، إن الهيئة مازالت تستجوب محيي الدين، عقب استدعائه لمقر الهيئة اليوم الخميس.

وتحقق الهيئة فيما يتردد عن اختلاس أموال عامة في بعض المشروعات التي تم الإعلان عنها خلال تولى محيي الدين لرئاسة الوزراء، ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا. ويشار إلى أن محيي الدين تولى منصب رئيس وزراء ماليزيا من مارس 2020 حتى أغسطس 2021، وهو الآن يقود المعارضة.

وقد نفى محيي الدين ارتكاب أي جرم.