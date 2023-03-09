بريطانيا: إلغاء إضراب العاملين في شركة نيتورك ريل للسكك الحديدية بعد تلقي عرض جديد للأجور

ألغت نقابة "آر إم تي" البريطانية إضرابا عن العمل مقررا الأسبوع المقبل ضد شركة السكك الحديدية "نيتورك ريل" بعد تلقي عرض جديد للأجور.

وأفاد بيان النقابة بأن العرض يشمل زيادة بأكثر من 14% لعمال السكك الحديدية الأقل أجرا، وبنسبة 9% للعاملين الأعلى أجرا. وتأتي هذه الزيادة في الأجور دون الاتفاق على خطة تحديث "نيتورك ريل"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأمام أعضاء نقابة "آر إم تي" حتى يوم 20 مارس للإدلاء بأصواتهم في هذا الشأن، ولن توصي النقابة بكيفية التصويت. وقد ألغت النقابة الإضرابات المقررة من جانب أعضاء شركة "نيتورك ريل" الذين يعملون في صيانة المسارات.

ومع ذلك، سيتم تنظيم إضرابات في 14 شركة لتشغيل القطارات في أيام 16 و18 و30 مارس الجاري وفي الأول من أبريل المقبل.