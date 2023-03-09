نال عرض شفيقة ومتولى، إشادة نقدية لتقديمه رؤية مختلفة متميزة لشخصية شفيقة خلال عرضه اليوم ضمن فعاليات اليوم الثاني، للدورة السابعة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، تحت رعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة محافظة قنا، الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتزامن تقديم العرض المسرحي «شفيقة ومتولي »، والذي ارتكز على قصة «شفيقة»، مع اليوم العالمي للمرأة الموافق - 8 مارس.

وعرض «شفيقة ومتولي» يتناول القصة الشعبية الجنوبية، والتي تخص صعيد مصر وخاصة محافظة قنا، من خلال طرح جديد بصوت متعدد للمرأة في مراحل عمرية مختلفة ومتتالية في عمر المرأة، حيث الطفلة والفتاة، والمرأة، لتوضيح الصراع النفسي، الذي عاشت فيه «شفيقة»، وبين مجتمعها، وحصارها بين أبيها الذي أعلن وفاتها للجميع، بعد أن فرت وذهبت مع الغازية «هنادي»، وعاشت «شفيقة» حياة مغايرة لعادتها وتقاليدها، وقرار متولي أخيها، بعد عودته، من الغياب، والذي اختار لها الوفاة ليعلن نهايتها وعذابها فينهي «متولي »، حياة «شفيقة» هذه المرأة المعذبة بيديه، ليريح نفسه، ويأخذ بثأره لشرفه، ويريح ضميرها.

مسرحية «شفيقة ومتولي»، لفرقة الكرنك المسرحية الحرة، برئاسة مصطفى عماد، من تمثيل وبطولة أماني محمد أحمد في دور «هنادي»، دينا محمد سيد في دور «شفيقة حامل النعش»، مساعد مخرج محمود أحمد طايع، إعداد موسيقي محمود عظيمة، والعرض من ديكور علياء ماهر، تأليف دكتور شوقي عبد الحكيم، وإخراج، مدير فرقة الكرنك عماد الدين عبد العاطى.