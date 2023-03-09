انتقادات فرنسية وأوروبية لعرقلة ألمانيا لقرار حظر محركات الاحتراق الداخلي

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واجه عرقلة ألمانيا لصدور قرار من الاتحاد الأوروبي لحظر بيع سيارات جديدة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 2035 انتقادات من جانب مسؤولين فرنسيين وأوروبيين غاضبين.

وقال كليمنت بون وزير النقل الفرنسي في تصريحات لإذاعة "إل.سي.آي" في باريس أمس الأربعاء إنه دعا نظيره الألماني فولكر فيسنج للتخلي عن موقفه.

وأضاف بون "علينا الاحتفاظ بطموح التخلي عن سيارات محركات الاحتراق الداخلي بحلول 2035، وإلا فإننا سننحرف بعيدا بيئيا وصناعيا. علينا جعل سعر السيارة الكهربائية محتملا باعتباره إنتاج فرنسي وأوروبي".

وقال الوزير الفرنسي إنه إذا تم إرسال إشارات متضاربة الآن، فقد لا يتسنى إنتاج سيارة كهربائية في المتناول.

من ناحيته برر فيسنج رفض ألمانيا لاقتراح المفوضية الأوروبية بشأن كيفية استخدام الوقود التركيبي المعروف باسم "إي فويل" في محركات الاحتراق الداخلي بعد عام 2035.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أجل يوم الجمعة الماضي تصويتا كان مقررا أمس الأول الثلاثاء على خطة لحظر إنتاج سيارات محركات الاحتراق الداخلي اعتبارا من 2035 بناء على طلب ألمانيا.

وأعرب دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أمس عن غضبهم من الموقف الألماني منتقدين انشقاق الحكومة الألمانية.

وقال دبلوماسي أوروبي ردا على الموقف الألماني "نعتقد أن الموقف يمثل انتهاكا للثقة".