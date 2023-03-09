وزيرة البيئة تشارك في افتتاح معرض أيادي مصر للمنتجات اليدوية والتراثية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في افتتاح معرض "أيادي مصر" للترويج للمنتجات والحرف اليدوية والتراثية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي في دورته الـ56، والمقام خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس 2023.

وتشارك أيادي مصر في المعرض بأجنحة مجانية لكل محافظات الجمهورية لعرض المنتجات اليدوية التراثية من كل محافظة، وزيادة فرص التسويق لصغار المنتجين من جميع محافظات الجمهورية وذلك بحضور عدد من المحافظين.

وأكدت وزيرة البيئة، أن المنتجات اليدوية تعكس عراقة الثقافة المصرية وتأثيرها على مناحي الحياة، وقدرة الأيادي المصرية على إخراج منتج مميز عالي الجودة، والاستفادة من الموارد الطبيعية والبيئية في صنع منتجات مستدامة صديقة للبيئة تحافظ على التراث المصري، موضحة أن وزارة البيئة ضمن استراتيجيتها لتطوير إدارة المحميات الطبيعية حرصت على دمج السكان المحليين، ليكونوا جزءا لا يتجزأ من صون المحميات وتحقيق استدامتها بتقديم منتجاتهم التراثية والبيئية.

وأضافت الوزيرة، أن تدوير المخلفات يعد من الصناعات الحرفية التي أصبحت مصدر رزق للعديد من الشباب، لذا تعمل وزارة البيئة خلال الفترة القادمة على توفير فرص استثمارية في هذا المجال، والتركيز على المحميات والمخلفات كمجالين واعدين لتوفير فرص عمل خضراء واقعية.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية المبادرات المعنية بالصناعات المحلية واليدوية كمبادرة "أيادي مصر" لدعم المنتج المحلى والاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق صون الموارد الطبيعية والإنتاج المستدام.

وحرصت على التواصل مع العارضين حول كيفية صون الموارد الطبيعية بالاستفادة منها في صنع منتجات مستدامة تساهم في مواجهة التحديات البيئية العالمية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، ومنها تغير المناخ وإدارة المخلفات، وتسليط الضوء على أهمية إعادة التدوير والاستخدام للحد من المخلفات المتولدة والتي تتطلب التخلص الآمن منها.

جديرا بالذكر، أن مبادرة "أيادي مصر" والتي تنفذ تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، بالتعاون مع عدد من الهيئات الأخرى، هي منصة أطلقتها وزارة التنمية المحلية لدعم مشروعات الحرف اليدوية برعاية منظمة الغذاء العالمية، وتعد منصة تجارة وتسويق إلكتروني لعرض وتسويق وبيع منتجات الحرف والصناعات اليدوية المصرية.