 سنغافورة: مئات الطلاب يتطوعون لإعداد حزم مساعدات لجهود الإغاثة في غزة - بوابة الشروق
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سنغافورة: مئات الطلاب يتطوعون لإعداد حزم مساعدات لجهود الإغاثة في غزة

سنغافورة - د ب أ
نشر في: السبت 9 مارس 2024 - 10:06 م | آخر تحديث: السبت 9 مارس 2024 - 10:06 م


تجمع ما لا يقل عن 300 طالب متطوع في تامبينيس بسنغافورة اليوم السبت لمساعدة منظمة "هيومانيتي ماترز" غير الربحية في إعداد حزم المساعدات المخصصة لجهود الإغاثة الإنسانية في غزة.

وساعد الطلاب في إعداد خمسة آلاف حزمة رعاية بقيمة إجمالية قدرها 100 ألف دولار، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية .

وسيتم نقل الإمدادات جوا إلى الأردن في 13 مارس لتسليمها إلى غزة.

وتضاف هذه الجهود إلى تلك التي قامت بها في وقت سابق منظمات الإغاثة الإنسانية الأخرى في سنغافورة، بما في ذلك الصليب الأحمر السنغافوري، لإرسال الإمدادات الأساسية إلى المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3ر2 مليون نسمة.

وحذرت تقارير من المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، من انتشار المجاعة وسوء التغذية على نطاق واسع نتيجة للصراع المستمر بين حماس وإسرائيل.

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