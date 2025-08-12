رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، اليوم، الثلاثاء، وذلك طبقا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2025-2026 .
وجاءت العقوبات على النحو التالي:-
** مباراة وادي دجلة وبيراميدز :
إيقاف محمود طلعت عبدالواحد إبراهيم لاعب فريق وادي دجلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.
توجيه لفت نظر لمحمد عبدالله وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب عدم الالتزام بالمنطقة الفنية.
إيقاف وليد الكرتي لاعب فريق بيراميدز مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد للعب العنيف.
توجيه لفت نظر لـ كورنسيلاف يورتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الأعتراض على قرارات الحكم وعدم الألتزام بالمنطقة الفنية.
** مباراة المصري والاتحاد :
إيقاف حسين فيصل حسين لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.
** مباراة الإسماعيلي وبتروجيت :
إيقاف محمد عادل فتحي عمار لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.
وشددت الرابطة على تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري موسم 2025-2026 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.