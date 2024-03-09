10 شهداء بينهم أطفال إثر قصف إسرائيلي على منزل مخيم النصيرات وسط غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 10 مواطنين، واصابة العشرات، في قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة النويري، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفًا و960 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقال بيان صادر عن صحة غزة، إن العدوان أسفر عن تسجيل 72 ألفًا و524 إصابة.



وأضاف أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب عشر مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 82 شهيدًا و122 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشار إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.