شتوتجارت يعلن غياب روولت 6 أسابيع للإصابة

أعلن نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، أن مدافع الفريق الفرنسي أنتوني روولت سيغيب عن الفريق لستة أسابيع بسبب إصابته بكسر في الفك وحاجته للخضوع لعملية جراحية.

وتعرض روولت /22 عاما/ للإصابة في المباراة ،التي فاز بها فريقه على يونيون برلين 2 / صفر أمس الجمعة، وتم تغييره بين الشوطين. وكان يلعب بقناع على الوجه بسبب إصابته بكسر في الأنف مؤخرا.

وذكر نادي شتوتجارت أن اللاعب الفرنسي سيحتاج لإجراء جراحة وسيغيب لفترة تتراوح مابين أربعة إلى ستة أسابيع.

وانضم روولت لشتوتجارت على سبيل الإعارة قادما من تولوز الفرنسي، ووقع يوم الثلاثاء الماضي على عقد دائم يبقيه مع الفريق صاحب المركز الثالث في الدوري الألماني حتى عام 2027.