بايدن عن إمكانية وقف إطلاق النار بغزة بحلول رمضان: الأمر يبدو صعبا

استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أن يتم التوصل لإطلاق نار مؤقت في قطاع غزة بحلول شهر رمضان.

وقال بايدن في حديث للصحفيين، قبيل خطاب مرتقب في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية، إن التوصل لاتفاق يخص وقف إطلاق النار بحلول رمضان "يبدو صعبا".

وعبر الرئيس الأميركي عن قلقه إزاء العنف في القدس الشرقية بدون التوصل إلى وقف لإطلاق النار، كما نقلت شبكةة الحرة.

وشددت حركة حماس، الجمعة، على أنها لن تتنازل عن مطالبتها بوقف نهائي لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة مقابل الأفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وبالإضافة إلى اشتراطها وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي، تطالب حماس أيضا بعودة مئات آلاف المدنيين النازحين والبدء بإعادة إعمار القطاع المدمر.

من جهتها، تطالب إسرائيل بأن تقدم حماس لائحة واضحة بأسماء الأسرى الذين لا يزالون أحياء في غزة.

وحذر بايدن هذا الأسبوع من وضع "بالغ الخطورة" وخصوصا في القدس إذا استمرت المواجهات خلال شهر رمضان.

وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الجمعة، عن افتتاح مرتقب لممر بحري بين قبرص وغزة لنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي تواصل إسرائيل قصفه بلا هوادة بعد خمسة أشهر من بدء الحرب.