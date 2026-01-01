القيادة الفلسطينية تضع أكاليل زهور على ضريح ياسر عرفات في ذكرى انطلاق حركة فتح

وضعت القيادة الفلسطينية، الخميس، أكاليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات (1929-2004)، بمناسبة الذكرى الـ61 لانطلاق حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".

ووضع الأكاليل كل من نائب الرئيس حسين الشيخ، نيابةً عن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، وأعضاء في مجلس الوزراء وقادة فصائل وأعضاء بمنظمة التحرير.

وجرت المراسم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وتحل ذكرى تأسيس "فتح" هذا العام بينما يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة تداعيات حرب إبادة جماعية إسرائيلية بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد.

كما تتعرض الضفة الغربية لعدوان إسرائيلي يشمل قتلا وهدم منازل وتهجيرا وتوسعا استيطانيا، ضمن مخططات لضم الضفة رسميا إلى إسرائيل، ما يعني عدم إمكانية قيام دولة فلسطينية.

وأسس عرفات "فتح"، مع عدد من رفاقه أبرزهم خليل الوزير، وصلاح خلف، وخالد الحسن، وفاروق القدومي، وأعلنت الحركة تأسيسها في الأول من يناير 1965.

وقبل يوم واحد من الإعلان الرسمي عن تأسيسها، أطلقت الحركة "الكفاح المسلح" ضد الاحتلال الإسرائيلي، حين فجّرت نفق "عَيْلَبون" بمنطقة غور الأردن شرقي الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة جنديين.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.