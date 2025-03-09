تنظيم يوم حقل إرشاد زراعي لتقديم حلول ذكية لجودة محصول القمح في دمياط

نظمت مديرية الزراعة بدمياط، يوم حقل لندوة الإرشاد الزراعي بمدينة دمياط، بالتعاون بين وزارة الزراعة والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي برئاسة الدكتورة أمل إسماعيل، وذلك ضمن الحملة القومية للقمح وجهود دعم المزارعين.

وأوضح المهندس خالد عبد السلام، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، في بيان له اليوم الأحد، أن الفعالية جمعت نخبةً من الخبراء والجهات العلمية المختصة بمحصول القمح، شملت اللجنة العلمية لمحصول القمح بدمياط برئاسة الدكتور هاني سعد البرهامي، رئيس الحملة القومية للقمح بقسم بحوث القمح في معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

كما شارك في تنظيم ومتابعة الأنشطة كل من المهندس عبده رمضان، منسق الأنشطة الإرشادية بالمديرية، بجانب خبراء الإرشاد الزراعي بمنطقة كفر سعد.

وشدد "عبد السلام"، على حضور مزارعين من قرى مركز كفر سعد، وكفر سليمان والزهراء، حيث تم تقديم كل التوصيات الفنية اللازمة للمحصول في هذه المرحلة الحرجة، وأُتيحت الفرصة للخبراء للرد على جميع استفسارات المزارعين وملاحظاتهم.

كما أجرت اللجنة، جولة تفقدية على عدد من الحقول الإرشادية؛ للاطمئنان على الحالة العامة والتأكد من تطبيق الإرشادات الفنية على أرض الواقع.

ويُعد هذا اليوم من الفعاليات الهامة التي تهدف إلى تعزيز جودة الإنتاج الزراعي ودعم المزارعين، مما يسهم في رفع مستوى الوعي الفني وتطوير أداء القطاع الزراعي في المنطقة.