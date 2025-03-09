ألمانيا: مظاهرة عند بوابة براندنبورج للتضامن مع أوكرانيا

تظاهر عدد كبير من الأشخاص عند بوابة براندنبورج في العاصمة الألمانية برلين، مساء اليوم الأحد، للمطالبة بمزيد من التضامن مع أوكرانيا.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين بعدة مئات، فيما قدره المنظمون بالآلاف.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المظاهرة التي حملت شعار "الوقوف مع أوكرانيا" سارت بدون وقوع اضطرابات حتى الآن. وتمت الدعوة إلى المظاهرة المسائية من قبل تحالف تنظيم الحملات "كامباكت" وجمعية التضامن مع أوكرانيا "فيتشي".

وحمل متظاهرون لافتات كُتِب عليها عبارات مثل "أوقفوا (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين" أو "لا سلام تحت الاحتلال". وحمل بعضهم الأعلام الأوكرانية.

وكان من بين المتحدثين في هذه المظاهرة زعيمة المجموعة البرلمانية لحزب الخضر كاتارينا دروجه، ورودريش كيزيفيتر خبير السياسة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي. وقالت دروجه: "أنحني أمام شعب أوكرانيا، أنحني أمام قوتكم". "ثقتكم هي مهمتنا."

وبدوره، قال كيزيفيتر: "لا يوجد جيش في العالم أقوى من الجيش الأوكراني. فلندعم هذا الجيش"، ومن المقرر أيضًا أن تلقي الشاعرة الأوكرانية إيرينا بونداس بكلمة في المظاهرة.

وتأتي المظاهرة على خلفية أمور عدة من بينها الاجتماع الكارثي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، ووقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.