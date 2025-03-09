مطروح: توزيع 46 ألف كرتونة ووجبة غذائية خلال شهر رمضان بالتعاون مع منظمة مجتمع مدني

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حملة "أفطار صائم" خلال شهر رمضان، والتي تستهدف توزيع 46 ألف وجبة وكرتونة مواد غذائية، ضمن جهود محافظة مطروح بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ لدعم الأسر الأولى بالرعاية وخاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وأكد استمرار التعاون لتعزيز التكافل الاجتماعي؛ لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في جميع المناطق بالمحافظة.

وأوضحت علاء عافية مدير مؤسسة مجتمع مدني في مطروح، أن حملة إفطار صائم التي تقوم المؤسسة خلال شهر رمضان وزعت 3570 كرتونة مواد غذائية حتى الآن، و80 سند عائلة يكفي الأسرة لمدة شهر على المستحقين بمدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الشريكة، بالإضافة إلى إقامة مطبخ إفطار صائم بمدينتي مرسى مطروح وسيوة؛ لتجهيز 31 ألفا و500 وجبة أفطار ساخنة على مدار الشهر الكريم، بواقع 250 وجبة بالخيمة الرمضانية بكل مدينة يوميا، والباقي يوزع على الأسر الأكثر احتياجا.

وأقيم مطبخ سحور يوزع 10 آلاف و500 وجبة سحور على مدار الشهر بواقع 350 وجبة يوميا على المستحقين من الأسر الاكثر احتياجا؛ للتيسير عليهم وعلى أسرهم خلال الشهر المبارك.

ووجه محافظ مطروح، الشكر والتقدير لمؤسسة المجتمع المدني على التعاون المثمر مع المحافظة في تنفيذ العديد من البرامج والمبادارات؛ للتخفيف الأعباء عن المواطنين من غير القادرين وتوفير حياة كريمة لهم.